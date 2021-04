Vitaliana VEIGA

Bonjour,



Depuis 7 ans je me suis occupée de la mise en place de système de management de l'hygiène sécurité environnement en vue de la certification OHSAS 18001,

Aujourd'hui je suis à la recherche d'une nouvelle entreprise où mettre en application toutes mes connaissances et compétences,

Autonome sérieuse impliquée et dynamique je suis prête à relever de nouveaux défis et dans une activité différente,



Alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Environnement

Ergonomie

Gestion de projet

Hygiène

Management

Management d'équipe

Qualité

Sécurité