Erwan LE PERFF

Né dans les méthodes, j'ai découvert la gestion de projet, puis la qualité, et enfin la sécurité et l'environnement.

Et j'ai eu l'occasion de parcourir des métiers différents tels que la fonderie sous pression, le fraisage, le traitement de surface, l'assemblage manuel et automatique, le contrôle de composants électroniques, la frappe à froid, le cintrage de tube, le soufflage et la soudure sur plastique.

Toujours dans l'automobile... enfin pour l'instant !



Si vous êtes intéressés par des échanges sur :

- la certification qualité / sécurité / environnement

- la veille règlementaire

- des sujets "sécurité" tels que l'ADR, les formations obligatoires, la sécurité incendie...

- les dossiers "ICPE" et relations avec les DREAL (DRIRE)



... n'hésitez pas à entrer en contact !



Mes compétences :

ISO 9001 V2008

Gestion de projets

Iso 14001

ISO/TS 16949

8 D