Stéphane TARICCO

Repreneur Écoresponsable Compétences : Supply Chain, Industriel, Projets, Achats, SI & Management



A la recherche d'une TPE/PME dans l'efficacité énergétique des bâtiments, l'industrie du bois, ou plus généralement contribuant à la transition écologique.

Je m'intéresse aussi aux TPE/PME industrielles dont l'activité peut être rendue écoresponsable pour la plus grande satisfaction de ses clients.



Homme des opérations industrielles, jaime :

Construire et développer des organisations opérationnelles

Porter des projets ambitieux

Interagir et collaborer



Ingénieur et International MBA riche dune expérience multisectorielle dune vingtaine dannées dans lIndustrie et le Conseil, sur un périmètre fonctionnel étendu : Supply Chain Management, Achats, Industrialisation, Production, Logistique et Systèmes dInformation.



Je suis reconnu pour ma détermination à atteindre les objectifs, ma compréhension systémique et ma faculté à organiser et à planifier les opérations, je souhaite aujourdhui rejoindre une équipe ambitieuse et solidaire porteuse dun projet écoresponsable.



Mon ambition est de mettre mon énergie et mes compétences au service de la préservation du vivant et de la planète.



Curieux et aimant apprendre, ma citation préférée est : « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. »



Vous avez un projet écoresponsable, parlons-en : s-taricco@em-lyon.com





Mes compétences :

Logistique

Supply Chain

Ingénieur

MBA

Gestion de projet

Planification

Lyon

Achats

Industrialisation

Dispositifs Médicaux

Conseil en organisation

Lean

Management