Jean-François LAMBERT

Prévention des risques industriels et environnementaux

Conseiller à la Sécurité en Transport de Marchandises Dangereuses (classes 2 à 9, y compris radioactifs) - Compétences en transport de marchandises dangereuses par voie maritime et par voie aérienne

Règlementation sécurité santé et environnement

Audit interne et préparation aux audits de certification

Accompagnement en OHSAS 18001, MASE, UIC, ISO 14001 et ISO 9001

Réalisation de mesures de bruit (santé et environnement), de vibrations (mains bras et corps entier), de poussières, de champs électromagnétiques, etc.



Mes compétences :

Transport

Environnement

Qualité

Sécurité

Hygiène

Santé