Jean-François LAMBERT

Coaching de projets, mentorat de vie



Créateur et dirigeant de trois entreprises ainsi que d’une coopérative d’activité et d’emploi.

Développement d’activités associatives.

Accompagnement de projets de tous ordres (entrepreneurial, associatif, économie solidaire, utilité sociale...) et des transitions tout au long de la vie.

Publication en 2008, il a publié « La seniorescence, un capital humain ».

Fondateur du CRIDEL (Centre Ressources des Initiatives pour le Développement de l’Economie Locale), accompagnement de projets d’entreprenariat, des initiatives locales innovantes, et ceci en partenariat avec de nombreux seniors.

Diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Lyon, de l'IFG et de l'université Lyon II (tutorat social)



Mes compétences :

Accompagnement

Cooperative

Mentorat

Retraite

Transmission