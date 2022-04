Bonjour,



En reconversion professionnelle, retour sur les bancs de l'école pour apprendre un nouveau métier intéressant et riche: Assistante de Direction.



Envieuse d'apprendre et d'évoluer, j'élargis mon champ de compétences.



Amicalement vôtre,



Frédérique M.

06 80 55 81 61



Mes compétences :

Management

Accueil physique et téléphonique

Direction de projet

Microsoft Office 2010