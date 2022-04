Frédérique MERCIER

En portage salarial

- COACHING en indépendant (Etudiants, Salariés) - Coach Professionnel Certifié (Niv II)

Travail sur la personnalité en vue d’un objectif SMART et plan d’actions.



ET



- RESPONSABLE COMMERCIALE pour l'entreprise MICROLEARN, Formation sur les logiciels de gestion commerciale (EBP-SAGE), Langages de programmation et outils de développement (C#, ASP.net, PHP, CSS....) et commercialisation du logiciel ML-Prêt (Logiciel de Gestion de prêt de matériel)



Mes compétences :

Communication

Informatique

Internet

Techniques de vente

Gestion de projet

Gestion du stress

Formation professionnelle continue

Techniques de Recherche d'Emploi

Coaching professionnel