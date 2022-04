Frédérique MOLES

> 5 ans d'expérience en marketing, communication et publicité

> Très bon niveau d'anglais

> Larges connaissances dans la création de plan média et de campagnes multicanales (recommandations, budgétisation, mise en place, suivi et analyse)

> Excellentes compétences dans le management de projets : capacité à gérer et hiérarchiser plusieurs campagnes simultanées dans le respect des contraintes

> Aptitude à travailler dans un environnement en perpétuelle évolution

> Grandes capacités à travailler seule ou en équipe, consciencieuse, polyvalente, motivée

> Maîtrise du pack Office et d'InDesign (notions)



Mes compétences :

Gestion de projet

Plan media

Marketing opérationnel

Publicité

Marketing direct

Communication

Webmarketing