Frédérique MONJOURNAL

Le fil conducteur de mon activité est « l’élément humain » au cœur des organisations, étant persuadée que la performance passe avant tout par le bien-être de chacun à son poste de travail.

Cela s'articule autour de trois axes. Le conseil en management, relations humaines et souffrance au travail. L'accompagnement des équipes et des manageurs, sous forme d'analyse de la pratique professionnelle de cohésion ou de coaching. La formation dans les domaines en lien avec la communication interpersonnelle, l'accompagnement et le management.



Mes compétences :

Analyse de la pratique

Coaching

Cohésion d'équipe

Communication

Conduite du changement

Développement personnel

Formation

Formation en Communication

Management

Personnel Management

Risque psychosociaux