Philippe GARNIER

Psychologue clinicien en libéral.



Après une psychanalyse personnelle de 3 ans et une expérience initiale marquante de 6 années en tant qu'animateur auprès d'enfants autistes en séjours "de rupture" (au sein de l'association "J'interviendrais"), j'ai travaillé comme psychologue 10 années en psychiatrie:

-pédopsychiatrie principalement : Hôpital de jour et CMP enfants-ados

-mais aussi 1an 1/2 en Hôpital de jour pour jeunes adultes.



J'exerce aujourd'hui en libéral depuis 2005 et fait de l'analyse de la pratique avec quelques équipes.

Je reçois au cabinet tout autant les enfants que les ados et adultes, ainsi que les couples



Pour les adultes:

-Problèmes de communication individuelle ou de couple

-Perte d’envie – Perte de sens – Questionnement existentiel

-Stress professionnel – Burn out

-Bilan pré-adoption

Etc…



Pour les enfants ou ados:

-Difficultés éducatives et relationnelles,

-Troubles divers

-Difficultés dans le cadre scolaire

-Malaise spécifique des enfants précoces



Mon intérêt pour l'autisme m'a conduit notamment :

-à rédiger un mémoire dans le cadre d'une formation spécialisée de 2 ans à l'IRTS de Besançon

-à m'intéresser à la Psychophanie et plus largement aux approches spirituelles de la souffrance humaine,

-et enfin à rédiger une postface pour le livre de Brigitte B. "Au bout de l'impasse" (autobiographie décapante d'une maman d'enfant autiste).

Un extrait du livre et ma postface intégrales sont lisibles depuis mon site :

http://p.garnier.psy.vesoul.free.fr



Je suis également l'auteur d'un logiciel d'analyse du test de Rorschach disponible librement ici : easyror.free.fr



Mes compétences :

Psychologie

Psychothérapie