Récemment installée à Montpellier, j'y propose, en séances individuelles, des accompagnements existentiels, des consultations philosophiques, et des cours d’interprétation de textes.



J'anime également des stages de réflexion et de recherche artistique sur la reliance au non-humain ("de l'animal au cosmos").



Parallèlement, je travaille à des projets de spectacles alliant textes, musiques, et animaux ou végétaux.