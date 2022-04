Frederique MOURGUES

Thérapeute et musicienne me permet, grâce à un parcours pleins d'expériences et de contacts, d’être à l'écoute des autres, à m 'adapter à leurs besoins physiques et psychiques, par une thérapie personnalisée.



La musique depuis des temps ancestraux a permis aux humains, d'adoucir leurs douleurs et leurs peines mais aussi à retrouver énergie et ressources personnelles.



Rien de plus beau que de voir renaître un sourire longtemps effacé d'un visage.



Mes compétences :

Musicienne

Professeur de piano et de chant

Thérapeute en musicothérapie