Je suis actuellement en Formation d'Assistant Ressources Humaines .

J'ai envie de me former, pour acquérir des compétences et pouvoir participer à la construction et l'avenir de mon pays .



Étant consciente que la formation et un élément clé pour m'aider à me construire et avancer, je remercie les instances, les organisme de NC qui nous aident dans ce développement .