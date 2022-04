Frédérique NÉGRIÉ

Site internet : fredneg.com

ARTISTE NUMERIQUE : Conceptions et réalisations d'installations numériques réunissant tous les médias (montage photo, illustration, animation, 3D, vidéo, composition musicale)

Expo :

"Vibrations minérales : Humanité en transit" - Galerie des Molières - Miramas

"Vibrations minérales : Braises dans l'océan" - Galerie Luxea Photographie - St Chamas

"Vibrations minérales" Ateliers Agora - Eyguières - Décembre 2015

"Transitions métaphoriques" juillet 2014 monographie - Chapelle St Sulpice à Istres



FORMATRICE CONSEIL: domaines d'intervention bureautique, infographie, PAO, multimédia, animation...

Lieu : sur site en entreprise, dans mes locaux, ou en centre de formation partenaire...

Public : salariés en activité, salariés en reconversion, personne sans emploi...



Jury BTS infographie



INFOGRAPHIE : création, réalisation et montage documents imprimés et électroniques.

EBOOK :

• Spécialisation DIGITAL PUBLISHING SUITE, conception et réalisation documents FOLIO

• Adaptation ouvrages au format EPUB

• Réalisation PDF interactifs



WEBDESIGN : Conception site internet

PREAO : Conception et mise en page DIAPORAMA structuré et interactif sur Powerpoint, Keynote



LOGICIELS MAITRISES : Word, Excel, Powerpoint, Access, X-press, Indesign, illustrator, Photoshop, Filemaker, Dreamweaver, Flash, Wordpress



Mes compétences :

Conseil

Epub

Mise en page

Création site web

Présentation

Infographie

Formation