Frédérique NIÉDRÉE

Ma mission:



Proposer aux entreprises des services spécialisés dans l'assistance à la mobilité nationale et internationale de leurs futurs collaborateurs:



--Intégration géographique:

Recherche de logement

Visite de la région



--Intégration administrative:

Expatriation :Etude et identification des besoins en fonction de la nationalité, du lieu de départ et de résidence du futur salarié

Préparation et constitution des dossiers : consulat, Préfecture, ANAEM...

Assistance et suivi jusqu'à obtention du permis de travail, de la carte de séjour, carte grise, immatriculation sécurité sociale....

Assistance : assurance, banque, écoles...

Assistance achats : electro-ménager,voiture ect...