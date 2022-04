Frédérique NORTIER

Manager technique et opérationnel, en charge du service Etudes transverses à la Direction technique de l'Agirc-Arrco (fédérations des caisses de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé).

Animation et participation à de nombreux groupes de travail et de réflexion sur les retraites et la protection sociale

Etudes et rédaction d'articles sur les retraites

Intervenante dans des formations universitaires et des formations continues

Management de projets (sites Internet, MOA outil de simulation...)



Mes compétences :

Pédagogie