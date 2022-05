Olivier LEDRU

Après une quinzaine d'année en tant qu'expert en conception et développement d'applications Java (certifié Java Programmer), je suis engagé depuis 2012 vers l'expertise, la formation et la diffusion de la culture Agile dans l'entreprise (certifié Scrum Master & Scrum Product Owner) ainsi que dans l'accompagnement des personnes et des équipes en tant que facilitateur formé aux Innovation Games et également en tant que coach formé au coaching systémique par Alain Cardon.



Mes compétences :

Scrum

GWT

Web

J2EE

Hibernate

Spring

TDD

JUnit

Eclipse

Struts

Extreme programming

Kanban

JAVA / J2EE