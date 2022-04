Frédérique PAGNON FONTANA

Bonjour,



J'ai commencé ma vie professionnelle dans l'audiovisuel il y a 8 ans par le biais de réalisations audiovisuelles personnelles avec la co-réalisation d'un documentaire en Israel et la production d'un moyen métrage qui accompagnait la vente du ouvrage littéraire.

Forte de ces premières expériences enrichissantes, et grâce à de très belles rencontres et opportunités j'ai poursuivi ma vie professionnelle dans l'audiovisuelle, en pouvant mettre à profit toutes mes compétences acquises en France et à l'étranger quel que soit le domaine d'activité. J'aime particulièrement être chef de projet audiovisuel et trouve également un immense plaisir doublé d'un grand professionnalisme à exercer en tant qu'administratrice de production.

Je parle couramment anglais.

Toujours à la recherche de nouvelles missions, n'hésitez pas à me contacter, vous ne perdrez pas votre temps !





Mes compétences :

Montage

Communication

Adobe Photoshop

Photographie

Microsoft Outlook

Gestion d'agenda

Gestion de la relation client

Assistanat commercial

Traduction anglais français

Relations internationales

Compte-rendu

Assistance administrative

Assistanat de direction

Audiovisuel