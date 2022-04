Frédérique PAVONE

Coordinatrice de sites dans le secteur de l'insertion professionnelle et sociale, je souhaite aujourd'hui évoluer dans le secteur médico-social. J'ai donc engagé une formation de "gestionnaire d'établissement médicaux et médico-sociaux" qui est en cours de validation.

Titulaire d'une maîtrise en psychologie clinique, et d'un DESS en psychologie et accompagnement de la trajectoire professionnelle, je possède une polyvalence et des qualités d'adaptation qui sont des atouts dans le monde professionnel.