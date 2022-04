"Les plus grandes réussites ont pour fondement l'optimisme et la confiance en soi"



Après une expérience de 15 ans dans l'industrie papetière à différents postes marketing et commerciaux, je suis en charge de la commercialisation de papier journal auprès de la presse française et des imprimeurs rotativistes.



Mes compétences :

Anglais

Commercial

Créativité