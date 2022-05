Sandrine SUERE

Maîtrise des normes ISO 9001 – ISO 14001- OHSAS18001

•Définition et mise en œuvre avec la Direction de la politique Qualité Sécurité Environnement,

•Mise en œuvre, suivi et accompagnement aux certifications ISO 9001 ; ISO 14001 et OHSAS 18001

•Animation de la démarche Qualité Sécurité Environnement dans une logique d’amélioration continue

•Sensibilisation, assistance, conseil et formation du personnel à la politique et aux exigences QSE

•Accompagnement des chantiers, exploitation et services dans la mise en place et le suivi des actions QSE

•Contrôle de la cohérence et de la conformité des activités par rapport aux exigences contractuelles et réglementaires

•Interface avec les organismes QSE

•Réalisation d’audits internes

•Etablissement et suivi des groupes de travail, animation de réunions, présentation de travaux,...





Mes compétences :

Prévention