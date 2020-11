Frédéric LEVY

Bonjour,



Depuis 20 ans, j'ai le plaisir d'évoluer dans le monde de la formation professionnelle et du coaching.



Formé en ingénierie et en animation, je mène de A à Z les parcours de formation.



J'ai, depuis plus de 15 ans, l'opportunité de coacher de nombreux managers et dirigeants d'entreprises dans quasiment tous les secteurs d'activité.



Lors de mes dernières expériences professionnelles, j'ai porté plusieurs casquettes : Directeur en charge du Développement, Coach, spécialiste de théâtre d'entreprise.



Je suis coach en communication interpersonnelle. Je mène des accompagnements de professionnels qui souhaitent améliorer leur communication, notamment dans des situations de prise de parole avec enjeu.



Je suis également spécialisé en conduite du changement et en prévention des Risques Psychosociaux :

1800 managers formés en 2015 pour LCL (conception du programme, coordination pédagogique et animation)



Enfin, je suis aussi depuis 15 ans un spécialiste de Théâtre d'entreprise (écriture et mise en scène de textes destinés à être joués et vus par les entreprises).

J'ai écrit et mis en scène plusieurs spectacles de théâtre d'entreprise sur les thèmes suivants : La génération Y, le handicap, la diversité, les séniors, les risques psychosociaux...



Mes références? Des témoignages clients? Faire connaissance?

Visiter mon site internet :

www.frederic-levy.fr









Quelques exemples, côté Théâtre d'entreprise... :

Moment fort de 2010

http://www.youtube.com/watch?v=oiOJ3OmhSmg



http://www.lentreprise.com/3/2/2/la-generation-y-debarque-en-entreprise_28269.html



http://www.agefi.fr/articles/Gare-peril-jeune-1166061.html



Moment fort de 2011 : "La Diversité en 10 lésions", une pièce sur la diversité et les discriminations dans l'entreprise.



Jetez un œil à l'article du journal Le Point !



http://www.lepoint.fr/economie/egalite-diversite-productivite-15-12-2011-1408039_28.php



Moment fort de 2012 : "Un tout petit... Handicap" et "Senior en scène" Deux nouveaux spectacles de théâtre d'entreprise.



Moment fort de 2013 : "RPS" uns spectacle sur les risques psychosociaux



Découvrez quelques extraits !



https://youtu.be/Grx-oOqd5_M



Une interview, pour me mieux me connaître...



http://www.talenteo.fr/interview-frederic-levy-createur-spectacles-theatre-dentreprise/



et n'hésitez à venir visiter mon site internet!



www.frederic-levy.fr



Mes compétences :

Communication interpersonnelle

Coaching

Team building

Théâtre d'entreprise

Formation Prise de Parole

Conduite du Changement

Prévention des RPS

Sensibilisation au handicap