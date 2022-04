Frédérique PETITHORY

De retour depuis quelque temps à ma carrière dans la fonction publique après une expérience formidable dans la sophrologie (cours et clinique) et le bien-être, je suis en poste à la DSDEN de Belfort (ex. inspection académique) où je dirige la division des ressources humaines.

J'ai en charge essentiellement le déroulement de carrière des enseignants du premier degré du département.



Mes compétences :

Sophrologie

Gestion du stress

Management

Gestion administrative