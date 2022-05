Patrice DHERBECOURT

Quoi de plus valorisant que d'aider quelqu'un à réaliser son rêve? A quoi sert l'expérience si c'est pour la garder pour soi ? Ma mission au sein de Coopilote me permet de développer cela au quotidien en apportant soutien et conseil à de futurs entrepreneurs.



Mes 25 ans passés en industrie en commercial ou management d'équipe, complétés aujourd'hui de mes 5 années d'expérience en accompagnement à la création d'entreprise me permettent d'évoluer en toute confiance et sérénité dans le conseil et la formation aux futurs créateurs.



Profitez-en et retrouvez moi chez Coopilote



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Marketing

Test

Adjoint de direction

Conduite de projets

Management

Économie sociale

Commercial

Coaching