Frederique PICARONY

Après une expérience de 20 ans en Médecine du Travail, et une longue pratique des arts martiaux externes et internes, j'ai décidé d'enseigner les Arts Energétiques Chinois dans un cadre professionnel.

Titulaire du diplôme d'Etat (DE JEPS Arts Energétiques Martiaux Chinois), je propose d'animer des séances de Qi Gong en entreprises permettant aux salariés d'optimiser l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Les interventions visent à permettre de mieux gérer le stress et diminuer les affections de type T.M.S. pour plus de bien-être des salariés et plus de performance de l'entreprise.

Je propose des cours hebdomadaires, des ateliers à Vichy et à Moulins .

J’anime des stages de qi gong de 4 à 5 jours à l’ile d’Oleron et dans le Cantal. Je participe au développement et à la promotion du Qi Gong en Auvergne.

Je reçois régulièrement des personnes en séance Shiatsu.



