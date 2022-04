Frederique POINTIER

SAMSIC EMPLOI ROUEN située sur les quais rive gauche



Notre agence est spécialisée : industrie, tertiaire, logistique, agro-alimentaire.



Nos clients sont des PME-PMI, des Multinationales, dans les secteurs de la pétrochimie, mécanique, portuaire, banque-assurance, messagerie, stockage, pharmacie, grande distibution, agro-alimentaire.



Le groupe Samsic-interim représente 160 agences sur le territoire nationale français.



Notre objectif est de vous accompagner dans la gestion des Ressources Humaines par une offre personnalisée et vous apporter ainsi des réponses concrètes et efficaces optimisant votre poste gestion du personnel.





Et ce pour de courtes ou longues missions en intérim, pour du recrutement en CDD ou CDI, toutes qualifications. Nous pouvons aussi vous proposer des personnes en situations de handicap, nous avons signé un engagement avec l'AGEFIP.



Nous formons notre personnel interimaire à vos spécificités (ADR,TMD, N1,ARI,CACES...)







Esperant vivement pouvoir vous développer ce qui fait la force de notre réseau depuis sa création.