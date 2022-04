Frédérique PONTOIZEAU

En pleine reconversion professionnelle, je suis à la recherche d'un emploi alliant relationnel et tâches administratives. J'aime le contact avec autrui, suis méthodique et rigoureuse.

J'ai 46 ans, je suis titulaire d'un baccalauréat de gestion comptable et d'un BTS Informatique de Gestion. J'ai travaillé 16 ans en tant qu'analyste programmeur dans une société de services en informatique, puis 6 ans comme assistante maternelle : curieuse de sortir du monde exclusivement informatique, j'ai souhaité m'orienter vers un métier plus « humain » et être au service de tous petits en étant en adéquation avec les attentes de leurs parents.

Depuis, être davantage à l'écoute des personnes pour ainsi satisfaire leurs besoins et demandes me plairait ; réutiliser l'outil informatique pour la gestion de plannings, de personnel... serait un plus.



Mes compétences :

SQL

PROGRESS

IBM AS400 Hardware

Delphi

Assistante maternelle agréée