Frédérique PRUVOST

Normande, pour des raisons professionnelles je suis arrivée à Paris en 1996. J'y ai travaillé 12 ans. Dont dix années passées chez Bouygues Immobilier.

Celles-ci me furent très profitables, j'y ai beaucoup appris.

Du fait de mon fort investissement, on m'a fait confiance et fait évoluer.



Puis début 2009, afin de me rapprocher de mon conjoint, j'ai emménagé dans l'Est. J'ai donc quitté mon travail et ma vie parisienne, décidée à m'accorder un peu de temps pour m'installer, découvrir la région, mais aussi du temps pour concevoir une petite fille qui est arrivée en février 2011.



Maintenant, elle va avoir trois ans et je souhaite retrouver une activité professionnelle.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Commercial

Esprit d'analyse

Immobilier

Promotion

ventes