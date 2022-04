Frédérique RAUFFET

En tant que consultante auprès de clients grands comptes pendant 6 ans (EDF, Engie, Voyages-sncf.com, La Poste, Thalys...), puis aujourd'hui au sein de la direction marketing et digital d'Allianz Partners France (ex-Mondial Assistance), je contribue à des projets de transformation, visant à améliorer l'efficacité de l'entreprise et à toujours mieux répondre aux besoins de ses clients.



- Stratégie et marketing stratégique : plan stratégique, étude de marché et de partenariat, plan marketing, benchmark...

- Encadrement

- Pilotage de projet et lancement d'offre grand public : définition de feuille de route, construction et suivi d'outils PMO (planning, budget, reporting, analyse de risques, plan d'actions), élaboration de processus et parcours client...

- Mais aussi : cadrage et suivi d'expérimentation,conduite du changement, formalisation de proposition commerciale, marketing opérationnel, etc.



Marketing

Gestion de projet

Stratégie