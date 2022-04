Frédérique RIGAH

Mes principales compétences professionnelles depuis 12 ans :

* Réalisation de services : Élaboration de normes et de documents de référence / Participation et suivi de la normalisation européenne / Secrétariats de TC et WG CEN et de SC ISO / Étude de faisabilité (reprise de norme EN en norme ISO) / Interprétation de normes / Rédaction d’Accords, de Guides d’Application.

* Suivi des domaines de normalisation : maîtrise de toutes les activités connexes / Pilotage de projets dans contexte réglementaire (règlement produits de construction)

* Commercialisation et développement : fidélisation des clients / Prospection nouveaux clients

* Lobbying : entretien et actualisation du réseau des contacts internes et normatifs.

* Informatique : bureautique (Word, Excel, Power Point) / Bases de données internes (Comelec 3G, SAN,

EXTRANET BN, GPP, Projex etc.)/ Internet



Mes formations professionnelles depuis 2001 : Qualité des écrits professionnels * Maîtrise de l’intervention en public * Négocier avec efficacité * International Negociation and lobbying * How to manage negociations in a multicultural context * Techniques d’entretien de vente PSS * Management d’un secrétariat de TC * Management des assistantes * 98/34 * Formation de Formateurs * Gérer le stress de ses équipes * Communication au service de l’efficacité * Gérer son emploi du temps * Construction et exploitation des tableaux de bord.



Mes compétences :

autonome

Perfectionniste

Rigoureuse