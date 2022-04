Frédérique ROBERT

J'ai un parcours riche d'expériences diverses à l'Etranger comme en France qui me servent au quotidien pour la relation commerciale client. J'ai vécu en tout et pour tout 8 ans en Allemagne, Espagne et Angleterre.

Je travaille à l'administration des ventes pour l'Europe et le Grand Export ou similaire depuis mon retour définitif en France en 2006.



Mes compétences :

langues étrangères

tourisme

éthique