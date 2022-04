Frédérique ROCHAT

Bonjour,



Au bénéfice d'une expérience professionnelle d'une quinzaine d'années dans la vente interne/externe et la distribution, principalement dans le secteur textile enfant, j'ai créé il y a bientôt 6 ans une société active dans le secteur de la distribution textile. Celle-ci gère actuellement une boutique à Lausanne (enfant et adulte) orientée mode marine, au sein de laquelle nous distribuons principalement les produits de la marque Saint-James, ainsi que, dans le secteur enfant, les marques Coudemail et "Elle est où la Mer".



Nous sommes actuellement en pleine réorientation et cherchons à compléter notre offre dans l'adulte en implantant dans notre boutique une nouvelle marque moyen/haut de gamme dans la femme, idem pour l'homme, en restant dans un esprit nautique, mais plus city. Nous excluons toutefois les produits qui ne seraient pas de fabrication européenne.



Enfin, nous cherchons aujourd'hui à diversifier nos activités et envisageons de développer le département vente externe en reprenant la distribution d'une marque de vêtements déjà bien implantée, de manière à en assurer une représentativité plus active encore en Suisse romande (partie française) et éventuellement auTessin (partie italienne).



En cas d'intérêt de votre part, c'est avec plaisir que nous attendons votre prise de contact et/ou un dossier complet de vos produits.



Mes compétences :

COMMERCE

Distribution

Distribution textile

Éthique

Mode

Textile