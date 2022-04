Frédérique ROCHE

Diplômée de l'Université Lyon II en Maîtrise de Tourismes, Loisirs et Patrimoines, j'ai commencée à travailler en 2006 à l'Office de Tourisme de Vienne en tant que Conseillère en séjours.



En 2008, j'ai intégrée la Holding April Group.

J'ai tout d'abord occupée le poste de Chargée d'Accueil / Assistante administrative Bilingue.



Aujourd'hui, je travaille à l'Université du groupe (Centre de formation), en tant que Chargée de Gestion Formation.



Mon expérience, ici résumée, est riche et diversifiée. J'ai pu mettre à profit sur tous mes postes mon sens du relationnel et mon sérieux. J'ai plaisir à travailler en équipe sur des missions et des projets motivants.



Dynamique, j'aime que ma vie personnelle et professionnelle soient bien remplies et rythmées.

Les relations avec les gens qui m'entourent sont très importantes et sont un véritable moteur.



Mes compétences :

Anglais

Capacité d'adaptation

dynamique

polyvalente

Réactive

Travail d'équipe