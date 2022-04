Frédérique ROGER

Géologue de formation (Maîtrise de Géologie fondamentale et appliquée, Orsay 1996), j'ai voulu élargir mes compétences en suivant une formation de Technicien Généraliste de l'Environnement (GRETA, 1997).

Je me suis lancée dans l'écriture en 1998 pour les éditions Arthaud (Flammarion)....puis pour Glénat, Vilo, Geo, Prima (17 guides et beaux livres pour l'instant + une quinzaine d'articles de presse)

La conception graphique de mes livres me passionnant j'ai suivi une formation de Maquettiste PAO (GRETA 1999) et exerce en parallèle cette activité en freelance en temps que metteur en page et graphiste.



Mes compétences :

Auteur

Géologie

Guide

infographiste

Nature

Rédacteur

Vulgarisation

Vulgarisation scientifique