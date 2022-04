Frédérique-Rose MALÉFANT

Après treize années passées à travailler dans le secteur privé, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences et ma passion pour le patrimoine au service d'une institution culturelle.



Dans l’entreprise, où j’exerce aujourd’hui à Saint-Denis (93), j’ai favorisé le mécénat de proximité et mis en place des événements culturels à destination des salariés (les Pauses sourire) pour valoriser la richesse patrimoniale de Saint-Denis. J’ai monté des expositions dans les locaux de Generali pour l’interne, mais également pour les Dionysiens, les scolaires et des associations locales. Ces différentes actions ont contribué à l’ancrage de l’entreprise dans le territoire, lequel n’eut été possible sans le mécénat.



Responsable du mécénat de Generali pendant de longues années, je connais les nombreuses facettes de cette activité. Après l’impulsion donnée par la loi de 2003, je suis convaincue que le mécénat peut se développer davantage en région dans des établissements de toutes tailles et fédérer des partenaires locaux autour d’un projet. Celui-ci peut être valorisé grâce à une communication appropriée à travers les relations publiques et les relations presse.



En qualité de responsable de communication, je peux mener des projets de toute ampleur ayant trait à la stratégie de développement d’un établissement, la promotion d’une politique culturelle ou la diffusion de collections.



Enfin, forte de mon expérience en management, j’aimerai organiser, planifier, animer un projet voire une équipe. Travailler dans une grande entreprise m’a appris à accompagner une stratégie et à penser collectif. J’aimerai aujourd’hui mettre ma motivation et les valeurs qui m’animent au service du patrimoine.



