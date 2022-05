Mathilde MÉREAU

Actuellement chargée de projets patrimoniaux et culturels au Département du Nord, je dispose d'une double formation en histoire de l'art et en management territorial.



Diplômée en histoire de l'art et forte de plusieurs expériences aussi bien dans le monde muséal que dans celui de la recherche, j'ai obtenu le concours d'attaché territorial en mai 2010. J'ai choisi de compléter mes connaissances des collectivités par un master de Management Territorial à l'IAE de Lille. Ainsi, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences en politiques publiques (élaboration et évaluation), finances locales et financements européens, diagnostic, communication et marketing territorial.



Mes compétences :

Gestion de projets

Culture

Projets européens

Esprit synthétique

Patrimoine culturel

Aisance redactionnelle et relationelle

Histoire de l'art

Enseignement supérieur et recherche

Collectivités territoriales