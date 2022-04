Frédérique ROTARSKI

Bonjour,

Travaillant à mi-temps dans un des établissements affiliés à l'Adapei de la Haute Loire, je cherche à compléter mon temps libre. Or l'ère d'internet me pousse progressivement à penser au télésecrétariat.

Collaborer de la même façon à 500 m de distance ou à 5000 km, est bien le privilège que nous offre internet. Je me sens prête à utiliser cet outil.



Près de 20 ans d'expérience dans des environnements variés et des entités très différentes tant sur le plan de leurs activités que de leur importance m'ont appris la souplesse, la discrétion et surtout la polyvalence.



(Secrétariat classique, technique et de direction dans une grosse entreprise de BTP, secrétaire commerciale bilingue dans de petites entités...)



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Bilingual

Commercial

Discrétion

Englisch

English

Export

Français

French

German

Handel

Import

Import Export

Polonais

Polyvalence

Traductions

Translations

Typing