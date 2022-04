Frederique SALINI

20 ans d’expérience en conseil en organisation, conduite du changement, système d’information et direction de projet

Concevoir, vendre, piloter et contribuer aux missions de conseil en organisation, accompagnement au changement et système d’information auprès des directions générales, informatiques et opérationnelles d’entreprises industrielles et de services.

Accompagner les projets de transformation et d’évolution dédiés à la performance des fonctions de l’entreprise

Bilingue Anglais