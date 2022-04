Frederique SAVARESE

Apres mon bts d'informatique industrielle, je suis partie rejoindre mon mari aux etats unis à l'universite de Cornell, Ithaca NY.

C'est une periode qui a ete riche en activitees: serveuse dans un fast food chinois, cuistot et serveuse dans une pizzeria (Napoli Pizzeria les meilleurs pizza de tout Ithaca voir plus), employee dans un restau de l'universite (1800 repas par service), prof de français dans un organisme de formation continue ( B.O.C.E.S style afpa), fondatrice d'une entreprise Serious Frivolities (S.F.) fabrication et vente de savon artisanaux grande specialitee le savon au lait de chevre et aux flocons d'avoine).et plus serieusement responsable de 3 salles infomatiques de l'universite (1 salle de 20 macs, 1 salle de 2 pc et une salle de 8 serveurs )

le tout ponctue de visites dans tout l'est des etats unis avec une predilection pour Cap Code et long Island

retour en France debut 95 dans la region parisienne , naissance de Lea, en 96 naissance d'Orhiane, en 97 France telecom, en 99 naissance de Lucas , en 2001 retour en corse

presidente de l'apieu cpie Ajaccio ( atelier permanent d'initiation a l'environement urbain labelise cpie)



Depuis 2011, demenagement à Paris, nouveau travail dans les reseaux informatiques, je reviens vers le SAV , diagnostique et depannage sur les VPN auquel s'ajoute une parenthese artistique ( peinture avec une exposition en preparation pour le mois de juin



Mes compétences :

Informatique

Télécommunications