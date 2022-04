Jean-Michel MARTINI

Mes compétences :

BI

SAP CRM, ISU, JAVA,EP

Administrateur SAP centre de compétence Renault mo

SAP ECC

SAP Netweaver > SAP BW

Oracle

SAP PS OS

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows

SAP

HP-UX

Linux

SR

Oracle 12c

OSS (Operating Support Systems)

SAP ABAP

Java

AIX UNIX

Oracle 11g

LINUX Redat 5.7, X86

SAP IS

SAP IS U

Pervasive Software Tango 2000

SAP R/3

UNIX

VAX/VMS

VM

IBM Hardware

Domain Name Server Protocol

HP Hardware

Oracle 9

PC Hardware > Intel PCs

SAP ABAP EDI

Sun Solaris

NIS

SAP APO

SAP V4

SAP V4.6

SAP FI RM-CA

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Microsoft SQL Server 2003

NW 7.0

Oracle 8

SAP-IS- PSA

SAP V4.0B

SAP V4.5

Apollo Software

Behaviour-Driven Development

High Availability

IBM RS6000 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP Basis

SAP Business Connector

SAP EP

SAP ERP

SunOS

TCP/IP

Veritas