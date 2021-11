Alain DECAYEUX

Passionné par le web depuis 1996, j'ai créé de nombreux sites dans leur intégralité, en passant par le design, le développement front-end / back-end, la mise en production et le suivi.



J'ai renforcé mon expérience en travaillant chez AOL pendant 8 ans en tant que Team Leader à charge d’une équipe de 6 webmasters. J’ai par la suite fait du développement PHP/MySQL puis du Java.



Je me suis mis à mon compte en 2008 en créant mon EURL Geogalion. Durant cette période j’ai travaillé en forfait et régie pour de nombreux clients, en développant des projets de tous types : brocante en ligne, vitrines d'atelier de peinture/sculpture, réseau social OVS, templating, CMS, ...j’ai également développé des projets pour mon propre compte tels qu’un réseau social de bookmarking, des cadrans de montres connectées, un jeu mobile sur Apple Store et Google Play...



Aujourd’hui, je souhaite retrouver le monde de l’entreprise, ne plus être en électron libre mais travailler en équipe et relever de nouveaux défis !



Mes compétences :

JavaScript

Adobe Photoshop CS4

HTML

JQuery

Ajax

JQuery UI

Adobe Illustrator CS4

CSS

PHP

Adobe Javascript PDF

C

SQL Windows

SQL

JQuery Mobile

Angular 4