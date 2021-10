Julien SAVARESE

Je suis Consultant Technico-Fonctionnel sur l'ERP Dynamics Navision de Microsoft.

J'aide mes clients en modélisant leur processus métier, en formalisant leur fonctionnement actuel, et en faisant des études d'adéquations avec Navision.

Je met en avant le standard , mais je développe aussi les spécifiques identifiés.

J'ai eu le profil MOA chez un client final pendant 4 ans, ce qui m'a permis d'entrer en contact avec un partenaire Microsoft proposant la solution. Je suis donc depuis 2015 spécialisé dans le déploiement de cet solution, plus spécifiquement sur les parties Comptabilité, vente, achat et stock.



Mes compétences :

Base de donnée

Cahier de recette

Rédaction

Rédaction de rapport

Régression

Scenarii

Test

Test fonctionnel

Tests fonctionnels