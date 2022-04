Frédérique SAVOYE (NÉE JAUNET)

Après un remplacement comme assistante DRH, et un autre sur le magasin municipal, je partage actuellement mon temps entre le service communication le matin, et le bureau des recettes l'après midi.

Avant cela j'avais déjà eu l'occasion de montrer mes compétences au sein des services techniques.



J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans divers domaines d'activités telles que l'administration publique territoriale, avec plus de 2 ans et demie dans différentes maires, le transport ou j'ai exercé les fonctions d'assistante de direction bilingue en anglais, la rénovation d'hôtels comme assistance technique, ou encore la restauration commerciale en tant qu'adjointe de direction, mais aussi l'hôtelerie comme réceptioniste ou encore le milieu médical comme secrétaire standardiste.

J'ai travaillé au sein de toutes petites entreprises de 2 salariés comme dans des grands groupes, cotés en bourse.

Toutes ces expéreinces font de moi quelqu'un de très facilement adaptable, je suis également autonome et dsiponible.

J'aurai grand plaisir à montrer toutes mes compétences à un futur employeur.



Mes compétences :

Lotus Note

Outlook Express

Word

Excel

Powerpoint