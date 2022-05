Laetitia RIBAULT

Issue initialement d'une formation Littéraire, Art & Communication (BTS), j'ai suivi au fil du temps le chemin de la logistique ; puis ai passé un diplôme de responsable logistique (bac + 2, TSMEL) en 2005 afin de valoriser mon expérience et de pouvoir évoluer.



En 2012 - Certification Q.H.S.E. en formation à Ste Croix St Euverte (Orléans), en complément de mes connaissances acquises ces dernières années, et cours d'anglais "confirmé" le vendredi soir dans le même établissement.



Mon objectif à moyen terme est d'occuper un poste à responsabilité dans mes domaines de compétences.



Présidente de l'association ANCO durant deux années, actuellement membre du CA et pilote de notre bateau durant la saison d'été sur le canal d'Orléans en tant que bénévole.

Membre du CA de l'association "Les Passeurs de Latingy", bénévole.



Mes compétences :

Normes ISO 9000 9001 14001 22000

Créatif

Autonome mais sachant travailler en équipe

Excellente orthographe

Communication

Approvisionnement

Gestion de stocks

Sécurité au travail