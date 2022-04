Frederique SUISSA

Plus de 10 ans d’intervention dans le domaine des Ressources Humaines en conseil et accompagnement à la valorisation du capital humain individuel et collectif (gestion des talents, performance des organisations)



Passionnée de sociologie du travail, je suis convaincue que «performance et bien être» sont compatibles dans la mesure où tous les acteurs trouvent du sens à leur action.



J’associe aujourd’hui ma double compétence commerciale et RH pour apporter aux entreprises mon expertise de conseil et vente de solutions de développement des Ressources Humaines :

Conduite du changement, Gestion de carrière, Gestion des compétences, Formation, Qualité de vie au travail, Handicap