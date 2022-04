Dans la vie, il y a deux sortes d’individus : ceux qui regardent le monde tel qu’il est et qui se demande pourquoi, et ceux qui regardent le monde tel qu’il devrait être, et se disent : pourquoi pas?

(Georges-Bernard Shaw)



Mes compétences :

Coaching

Défense

Écologie

Environnement

Observation

Observation de la terre

Satellites

Stratégie

Télédétection