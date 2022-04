COACHING DE PERFORMANCE : Réussite année scolaire, examen, concours, permis de conduire, entretien d’embauche…



Le coaching de performance pour lequel Frédérique Tamagne a acquis un niveau d'expertise reconnu est plus particulièrement destiné :

- Aux élèves, collégiens, lycéens, étudiants, thésards qui souhaitent optimiser leurs apprentissages et réussir leur cursus scolaire ou leurs études supérieures tout en se faisant plaisir (mais oui c'est possible !)

- Aux étudiants et professionnels qui préparent des concours, des examens écrits ou oraux, afin qu'ils développent leur confiance en eux et initient des stratégies efficaces avant et pendant les épreuves.

- Aux conducteurs en devenir qui préparent le permis de conduire afin de favoriser leur réussite et dépasser les doutes liés à de précédent(s) échec(s).

- Aux personnes qui préparent un entretien d'embauche.



FORMATION SUR MESURE ET COACHING PROFESSIONNEL



• FORMATION FORMATEURS, COACHING FORMATEURS

Concevoir et animer des modules de formation aux méthodes actives et ludiques, intégrer la posture de coach afin d'engager les participants dans la spirale de la réussite, optimiser les temps de conception d'actions de formation : la boîte à outils du formateur concepteur, former et coacher des formateurs



Public : Formateurs de métier ou occasionnels, concepteurs, démultiplicateurs, formateurs de formateurs, responsables pédagogiques



• FORMATION DE TUTEURS

Préparer l'arrivée du stagiaire, connaître le rôle et les responsabilités du tuteur au regard des différents types de tutorat, privilégier les méthodes actives qui favorisent l'autonomie, dynamiser la motivation du stagiaire dès l'accueil, former au poste de travail en alternant les moyens et méthodes pédagogiques, effectuer le suivi de manière constructive quel que soit le profil du stagiaire



Public : Tuteurs accompagnant des stagiaires en formation en alternance, Professionnels devant former de nouveaux embauchés ou des collègues,



• COACHING COLLECTIF DESTINÉ A CRÉER OU DYNAMISER UN RÉSEAU DE TUTEURS :

Créer, animer, former, encadrer un réseau de tuteurs, appréhender et exploiter les outils propres au suivi tutoral



Public : Ecoles métier internes aux entreprises, Equipes tutorales, Tuteurs référents, Coach de tuteurs



• COACHING DESTINÉ AUX ENSEIGNANTS :

Dynamiser l'équipe enseignante autour du projet d'établissement, partager et faire évoluer les bonnes pratiques, captiver l'auditoire quel que soient le profils des élèves, impliquer les élèves par le biais de méthodes actives quelle que soit la matière enseignée



• FORMATION ET/OU COACHING ÉQUIPES PROJET :

Fédérer l'équipe autour des enjeux du projet, piloter un projet de A à Z, repérer et réorienter les points de blocage.







Mes compétences :

Coaching

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Formation

Formation de formateurs

Formation et Coaching

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Team building

Ressources humaines

Formation professionnelle

Pédagogie

Accompagnement