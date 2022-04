Frédérique TCHERNOBAEFF

Vous venez de faire construire une maison, d'acquérir un bien dans lequel vous souhaitez faire une décoration qui vous ressemble, ou tout simplement envie de changements... Je vous propose mes services en tant que Décoratrice d'Intérieur, pour vous conseiller, vous apporter un regard professionnel, neuf et créatif, des idées originales et tendances, qui correspondent à vos goûts, à votre budget et à vos besoins.

Je vous propose la réalisation de rendus 3D, afin que vous puissiez parfaitement visualiser mes propositions, ce qui vous permettra de valider votre projet, sans vous tromper, en toute sérénité.

Je peux effectuer un accompagnement de chantier de vos projets, que vous souhaitiez réaliser vos travaux vous-même ou que vous vouliez faire appel à des artisans compétents.



Mes compétences :

Décoration intérieure

Relooking & conseil