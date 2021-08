Monique TEMAM

Après une première expérience professionnelle en organisation, j'ai décidé de tourner la page pour faire de ma passion, mon métier.

Afin de parfaire mon savoir faire, je me suis formée aux techniques les plus récentes de la décoration d'intérieur, du coaching déco et du home staging auprès de MMI formation.



Suite à une collaboration avec un décorateur d'intérieur et à la réalisation de nombreux projets de décoration, j'ai alors décidé de créer HORIZON DÉCO une agence de décoration.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR MES REALISATIONS :

www.horizon-deco.fr et https://www.facebook.com/horizondeco/



Mes compétences :

