Frédérique TEMPLIER-LAVIGNE

Dotée d'une grande facilité d’adaptation, aimant les contacts humains, ayant un sens des responsabilités et la capacité à m’investir dans les missions confiées, j'intègre facilement une structure en place ou dispose des outils et recul nécessaires pour poser les bases d'un service achats, approvisionnements ou d' un service clients.



Après plus de vingt ans dans le négoce international, je dispose d'une expertise des mécanismes d'achat et de vente, d'acheminement, de paiement dans un contexte économique de plus en plus risqué. J'ai développé une sensibilité particulière pour tout ce qui est en rapport avec la fonction logistique car elle est indissociable du service et performance aux clients.



Mon expérience élargie pourrait être un atout pour une PME désireuse de s'adapter rapidement et efficacement aux changements profonds qui s'opèrent dans le commerce BtoB



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Qualité produit

Achats internationaux

Négociation internationale

Logistique industrielle

Process

Transport international